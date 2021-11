Besmette groep Nederlanders spoorloos in Spanje

De autoriteiten in het westen van Spanje zijn op zoek naar een groep Nederlanders die ervandoor zou zijn gegaan nadat een deel van hen positief was getest op corona. De groep moest na de positieve tests in quarantaine in hun accommodatie, maar is spoorloos.



De groep verbleef in een landhuis in het dorp Navas del Madroño toen een van hen ziek werd en positief testte, melden Spaanse media. Vervolgens bleken nog eens vijf groepsgenoten positief. Woensdag werden de besmettingen vastgesteld, maar medewerkers van de gezondheidsdiensten ontdekten gisteren dat ze niet meer in hun verblijf waren.



De lokale autoriteiten hebben een internationaal opsporingsbericht uitgedaan, dat op televisie is uitgezonden. Over de groep is, behalve dat ze Nederlands zijn, nog weinig bekend. Over de omvang van de groep en de samenstelling bestaat onduidelijkheid. Sommige Spaanse media spreken van veertien Nederlanders. De krant El Mundo schrijft dat het om negen mensen gaat: zeven Nederlanders die zijn vertrokken, een achtste Nederlander die achter is gebleven en een Spanjaard.



De burgemeester van Navas del Madroño noemt de ogenschijnlijke vlucht van de Nederlanders surrealistisch en spreekt over een misdaad. De provinciale gezondheidsdiensten hebben ook hun zorgen uitgesproken over de risico's voor de volksgezondheid.

22-11-2021 20:50:01 Mamsie

En dus hebben ze ook hun hotelrekening niet betaald....

22-11-2021 21:59:08 botte bijl

Sommige Spaanse media spreken van veertien Nederlanders. De krant El Mundo schrijft dat het om negen mensen gaat: zeven Nederlanders die zijn vertrokken, een achtste Nederlander die achter is gebleven en een Spanjaard.

ze weten niet eens hoe veel het er waren, weten ze wel zeker dat die mensen besmet zijn ze weten niet eens hoe veel het er waren, weten ze wel zeker dat die mensen besmet zijn

