Instagram gestart met verificatie via gezichtsscan: te foppen met barbie

Instagram vraagt sommige gebruikers sinds deze week een videoselfie te maken om te bepalen dat ze echte mensen en geen bots zijn. De gezichtsscan blijkt makkelijk te foppen, zelfs met een barbiepop.Instagram is deze week weer begonnen met het vragen om videoselfies aan sommige gebruikers. Daarmee wil het bedrijf er zeker van zijn dat er een echt persoon achter het account zit. Het is een nieuwe maatregel tegen spammers en andere nepaccounts op het platform.Bij de verificatie via de gezichtsscan moeten gebruikers hun hoofd ronddraaien en in verschillende richtingen kijken. Het systeem werd vorig jaar al korte tijd getest, maar werd toen stopgezet omdat het niet goed bleek te werken.Ook nu werkt de gezichtsscan niet vlekkeloos. Een man laat in een video zien hoe hij Instagram weet te foppen door een barbiepop voor zijn telefoon te houden. Filmpje Instagram houdt ook geen rekening met het geslacht, want ook een Barbie Ken-pop wist de app voor de gek te houden.Instagram zegt bij dit systeem geen gezichtsherkenning te gebruiken. Moederbedrijf Meta maakte onlangs nog bekend te stoppen met gezichtsherkenning op Facebook, al blijft het de technologie gebruiken in de metaverse. In de EU bood Facebook vanwege de privacyregels de gezichtsherkenning al niet meer aan.Volgens Instagram worden de video-selfies 'beoordeeld door teams' en worden de beelden binnen 30 dagen verwijderd.De verificatie wordt gevraagd aan accounts die verdacht gedrag vertonen, laat Instagram weten. "Als het account bijvoorbeeld veel berichten leuk vindt of een heleboel accounts binnen enkele seconden volgt, helpen video-selfies ons om te bepalen of er een echt persoon achter het account zit of niet."