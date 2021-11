Israëlische vrouw verbrandt 2.900 euro van haar huurder uit vrees voor coronavirus

Een Israëlische vastgoedmakelaar heeft uit vrees voor een besmetting met het coronavirus bankbiljetten van een van haar huurders in een kom met bleek

22-11-2021 16:31:33

Mevrouw had zich denkelijk niet gerealiseerd dat in veel biljetten als echtheidscontrole metaaldeeltjes zitten, vaak in de vorm van een zichtbaar dun lintje.

Even in bleekmiddel leggen of besproeien met alcohol zou ook helpen.