Politie tikt ruit in van agressieve vrouw nadat ze politieauto ramt

MAASDIJK - Een 41-jarige vrouw uit Vlaardingen werd woensdagmiddag aangehouden nadat zij werd betrapt op winkeldiefstal. Aanvankelijk wist de vrouw te ontkomen. Even later alsnog door de politie in de kraag gevat, maar niet voordat zij tegen een politieauto aanreed. Tijdens haar arrestatie was de vrouw erg agressief.

Op woensdag merkte een winkelier uit Maasdijk op camerabeelden hoe de vrouw een plastic boodschappentas vulde met de spullen uit haar mandje, en vervolgens probeerde om zonder betalen te winkel te verlaten. Toen de eigenaar en zijn zoon de vrouw bij de kassa aan wilden houden, sloeg de vrouw door het lint. Volgens de politie ontstond daardoor 'een onhoudbare situatie' en waren de winkelier en zijn zoon noodgedwongen de vrouw te laten gaan.

Kort daarna zag de winkelier de vrouw in haar auto wegrijden, en gaf hij dat door aan de politie. Toen zij probeerden om haar te laten stoppen, reed de vrouw tegen hun auto aan. Omdat de vrouw zich nog altijd agressief gedroeg en weigerde mee te werken, moesten agenten de ruit van haar auto intikken om haar aan te houden. Daarbij werd ook pepperspray gebruikt. De vrouw is meegenomen naar het politiebureau.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: