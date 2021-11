Brand in Haagse woning, auto foutparkeerder krijgt tik van brandweer

DEN HAAG - In een woning aan de Folke Bernadottestraat in Den Haag heeft in de nacht van woensdag op donderdag korte tijd brand gewoed. Bij aankomst werd de brandweer gehinderd door een foutgeparkeerde auto, die daardoor beschadigd raakte. 'Schandalig', noemt de eigenaar van de auto het.

'Ik hoorde een hoop herrie en sirenes van de brandweer', vertelt de man. 'Er stonden hier drie grote wagens van de brandweer en één van die wagens heeft de achterkant aangetikt en mijn auto op een paaltje geduwd.' De man zegt dat zijn wagen helemaal niet in de weg stond. 'Er staat een witte streep. Daar kan een tank doorheen.' De auto heeft schade aan de voor- en achterkant.



De man had zijn auto niet in een parkeervak staan. 'Ik heb een zieke vrouw, die kan niet ver lopen', legt hij uit. 'Ik heb mijn wagen neergezet, mijn vrouw kon uitstappen. En ik ben naar binnen gegaan en voor ik naar buiten kwam hoorde ik een hoop herrie. En toen zag ik mijn wagen tegen de paal aan staan.'



Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten: 'De brandweer is in verband met een spoedeisende brandmelding ter plaatse geweest aan de Folke Bernadottestraat. Na de eerste inzet is opgemerkt dat wij helaas betreffende auto hebben geraakt, waarna ter plaatse is afgestemd met politie en betrokkene over de afhandeling van de schade.'

Volgens de woordvoerder doen dergelijke situaties 'zich gelukkig niet regelmatig voor'. 'De werkwijze in dit soort gevallen hangt af van de omstandigheden ter plaatse', laat ze weten.

Brand snel geblust

De melding van de brand kwam rond 3.00 uur binnen. Het vuur zelf was snel geblust en er raakte niemand gewond. Zowel de woning als de straat stond vol met rook. De brandweer heeft de woning geventileerd en Stichting Salvage zal de bewoners bijstaan bij de afhandeling van de schade.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: