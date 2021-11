Bejaarde man VS rijdt water in tijdens oefening brandweermannen

Een geluk bij een ongeluk voor een bejaarde man in de Amerikaanse staat Maryland. Een groep brandweermannen was bezig met een oefening toen de man op uitgerekend die plek het water inreed.De brandweermannen van het duikteam in het plaatsje Havre de Grace waren hun oefening net aan het afronden. Ze simuleerden het redden van een kajakvaarder toen ze werden verrast door een automobilist die de controle over zijn auto was verloren. De man reed een paar meter verderop de rivier in.De oefening werd daarmee praktijk voor de brandweermannen, die hun werkzaamheden lieten vastleggen op camera. De video zou later gebruikt gaan worden om nieuwe leden te werven, maar nu werd ook het ongeluk vastgelegd.De brandweermannen kwamen in actie en sloegen een ruit van de auto van de man in. "Zijn ogen stonden wijd open", zegt Marty Walsh, een van de vrijwilligers, tegenover tv-zender WBAL. "Toen ik het water inging, was hij in shock en ongeloof dat dit was gebeurd."De man kon vervolgens het droge op worden geholpen. Hij bleef ongedeerd. "Alles liep uiteindelijk goed af", zegt Walsh. "Het was net zoals we het oefenden. We kregen het nu ook in het echt voor mekaar."