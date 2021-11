Ongeloof bij familie nadat bruid hartaanval krijgt na huwelijk en sterft in armen bruidegom

Een pasgetrouwde vrouw overleed een half uur na haar huwelijk aan een hartaanval in de armen van haar bruidegom.



De jonge bruid, die haar vader kort na het huwelijksfeest in Egypte nog via de telefoon sprak, zakte om nog onbekende reden in elkaar in de armen van haar man en stierf in haar trouwjurk.



De rouwende vader kon het niet geloven toen hij te horen kreeg dat zijn dochter was overleden. Hij zei: “Mijn dochter was dolgelukkig tijdens haar huwelijksfeest, waar ze danste met haar zussen en gasten vreugdevol ontving.



“Ik ging na de bruiloft direct naar huis om uit te rusten na de lange dag. Ze belde me toen ik thuiskwam; 30 minuten later hoorde ik dat ze plotseling is heengegaan,” meldt hij via nieuwssite GulfNews.



De vader drong erop aan zijn dochter in haar trouwjurk te laten begraven. “Ik sta nog steeds perplex. Moge Allah ons met haar herenigen in het paradijs en ons de moed en het geduld geven om het verlies te dragen.”

Reacties

21-11-2021 20:15:44 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.964

OTindex: 86.976

Quote:

Moge Allah ons met haar herenigen in het paradijs



Ja, dat is toch wel het minste dat hij kan doen..... Ja, dat is toch wel het minste dat hij kan doen.....

