Vrouw woedend over camera aan pashokje: «Ik zag het pas toen ik mijn kleren weer aandeed»

Een Amerikaanse vrouw uit haar ongenoegen over het feit dat ze in een kledingwinkel een camera zag hangen aan het pashokje waar ze zich net had omgekleed. «Ik voel me enorm vernederd», klinkt het. Volgens de uitbaters werkt de camera niet.



De vrouw, Nallely Valencia, ging onlangs naar Windsor, een kledingwinkel in het winkelcentrum van Modesto (Californië). Toen ze enkele kleren paste in het pashokje, merkte ze dat er enkele meters verder aan het plafond een camera hing. Ze kon haar ogen niet geloven en maakte er een TikTok-filmpje van. «Ik ben zo boos. Ik zag het pas toen ik mijn kleren weer aandeed», schrijft ze erbij.



In een tweede filmpje legt ze uit dat ze zich echt niet goed voelt bij de situatie. «Mijn privacy is geschonden. Ik voel me enorm vernederd. Ik merk dat wel meer mensen dit hebben meegemaakt. Dat wilde ik met deze video dus voorkomen, dat meer mensen zoiets ervaren», klinkt het.



Intussen hadden ook medewerkers van de winkel het filmpje gezien. Een winkelbediende contacteerde haar daarom. «Ze verzekerde me dat de camera niet werkt, maar dat geloof ik niet echt. En dan nog is dat niet aanvaardbaar. Ze boden me achteraf een korting van 30 procent aan. Dat vond ik vernederend omdat ik het gevoel heb dat ze me daarmee willen laten zwijgen over het incident», aldus Nallely.



Het filmpje werd al meer dan 600.000 keer bekeken. Haar volgers waren al even verontwaardigd als zij. «Oh mijn God, ik heb me daar gisteren nog omgekleed», «Zelfs al werkt de camera niet, dan nog zou die daar niet mogen hangen», en «Daarom maak ik nooit meer gebruik van pashokjes», lezen we onder meer in de reacties.

