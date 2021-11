Italiaanse politie verricht arrestaties na ontdekken van slaapmuizenvlees, een “maffialekkernij”

De Italiaanse politie heeft tijdens een inval op een cannabisplantage in het zuidelijke Calabrië een partij van 235 diepgevroren slaapmuizen gevonden. Het vlees van de muizen wordt door de maffiaorganisatie Ndrangheta als delicatesse beschouwd. Drie personen werden door de politie gearresteerd.



De Italiaanse politie trof bij een huiszoeking op een cannabisplantage 700 cannabisplanten aan en ze stootten ook op een grote partij diepgevroren slaapmuizen. De politie vond ook levende exemplaren van de muis.



De agenten wisten meteen dat ze op connecties van de Ndrangheta waren gestoten. Bij deze misdaadorganisatie wordt de beschermde diersoort als delicatesse beschouwd. Zo wordt het gebakken vlees onder meer opgediend als feestmaal bij verzoeningsbijeenkomsten tussen verschillende clans of om hooggeplaatste maffialeden te eren.



Stropers vangen de slaapmuis illegaal in bossen op de heuvels en bergen van Calabrië. Ze verkopen hun vangst aan de maffia en aan exquise restaurants waar maffialeden tot de klanten behoren, zegt de Italiaanse natuurbeschermingsorganisatie Lipu.



Het beschermde dier ontleent zijn naam aan de winterslaap die het houdt. Slaapmuizen waren een delicatesse in het oude Rome. Ze werden vetgemest in kooien. Daarna werden ze gedood, gevild en gevuld met varkensgehakt, gemalen pijnboompitten en knoflook en vervolgens gebakken. Ze worden nog steeds gegeten in Kroatië en Slovenië.



De Ndrangheta is de maffia van Calabrië, in het uiterste zuiden van het Italiaanse vasteland. De bende is wereldwijd actief.

Reacties

21-11-2021 12:17:37 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.189

OTindex: 3.175



Kunnen ze niet beter gehakt van varkensvlees in de vorm van een muis bakken? Of is dit niet mogelijk? Dus ze hollen een muis uit om het vervolgens met varkensvlees te vullenKunnen ze niet beter gehakt van varkensvlees in de vorm van een muis bakken? Of is dit niet mogelijk?

21-11-2021 12:20:17 Emmo

Stamgast



WMRindex: 53.823

OTindex: 27.669



Misschien zijn er Nederlandse boeren die in staat zijn die beestjes te kweken. Dan zal de prijs zakken, is het niet exclusief meer en zijn de wilde soortgenoten beter beschermd. @omabep : Het gaat niet om het eten maar of het zeldzaam en/of duur is, en daarmee exclusief.Misschien zijn er Nederlandse boeren die in staat zijn die beestjes te kweken. Dan zal de prijs zakken, is het niet exclusief meer en zijn de wilde soortgenoten beter beschermd.

21-11-2021 13:33:43 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.960

OTindex: 86.975

Zéker weten dat die beesten in de diepvries dood waren en niet gewoon in winterslaap?

21-11-2021 13:59:01 Emmo

Stamgast



WMRindex: 53.823

OTindex: 27.669

@Mamsie : Kwestie van ontdooien. Als ze je niet in de vinger bijten waren ze dood.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: