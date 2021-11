Man wint miljoen bij loterij, maar nicht gaat ervandoor met de buit

Een vrouw uit de Amerikaanse staat Texas staat terecht omdat ze een groot deel van het prijzengeld van een loterij die haar neef had gewonnen, zelf hield. De neef had haar op pad gestuurd om zijn miljoen te innen, maar bij terugkomst maakte ze hem wijs dat hij maar 20.000 dollar had gewonnen.



De man had zijn nicht, Iris Argueta, in ruil voor 50.000 dollar van zijn gewonnen geld gevraagd de prijs te innen zodat hij zelf anoniem zou kunnen blijven. Argueta stuurde het lot, zoals moest tijdens de lockdown, naar het kantoor in New York waar haar neef het lot had gekocht. Ze overhandigde hem uiteindelijk een envelop waar in totaal 13.436 dollar in zat, volgens haar het gewonnen geld minus de kansspelbelasting. Ze zou daarbij vervalst papierwerk als bewijs aan haar neef hebben laten zien.



Toen de man op de website van de NYS Lottery het persbericht zag waarin stond dat zijn lot geïnd was, realiseerde hij dat de vork anders in de steel zat. In het bericht staat namelijk dat ene ‘Iris Amador Argueta’ 537.440 dollar heeft ontvangen voor het lot, een stuk meer dan de man van haar had gekregen. Toen hij Argueta confronteerde, ontkende ze het feit en dreigde ze met juridische stappen.



De man ging toen naar de politie, waarna Argueta zichzelf vrijwel meteen aangaf. De politie nam direct beslag op de 317.825 dollar die nog op haar bankrekening stond. Ze wordt formeel berecht voor diefstal en vervalsing van officiële papieren. Ze kan een gevangenisstraf ontvangen van 5 tot en met 15 jaar.

Reacties

21-11-2021 10:39:05 Dimyr



Van je familie moet je het maar hebben.Tevens stel ik voor dat het spreekwoord "Iemand met je leven vertrouwen" wordt gewijzigd naar "Iemand met je geld vertrouwen" Dit lijkt veel moeilijker voor 90% van de mensen

21-11-2021 10:42:15 botte bijl

ik wil het niet goed praten, maar hij bracht haar wel in verzoeking

21-11-2021 10:55:00 Mikeph

50.000 krijgen om een lot te innen en nog vind je dat niet genoeg. Die overige 156.000 zal hij waarschijnlijk nooit meer krijgen

21-11-2021 11:01:34 Buick

Anonimiteit wordt duur betaald.

21-11-2021 11:24:07 allone

@botte bijl :

ik wil het niet goed praten, maar hij bracht haar wel in verzoeking Quoteik wil het niet goed praten, maar hij bracht haar wel in verzoeking nou, dat vind ik niet, hij had haar 50.000 dollar aangeboden, wat toch ook niet niets is. Die nicht is gewoon een domme hebberige vrouw, die nu mogelijk de gevangenis in gaat voor haar gedrag. Toch gek, dat mensen soms zo overschaduwd worden door het idee van geld dat ze elk perspectief verliezen.. Dacht ze nu echt dat ze hiermee wegkwam? Op zijn laatst toen hij haar met de waarheid confronteerde had ze eerlijk moeten en kunnen zijn.

21-11-2021 12:12:10 omabep

Ze kreeg dus +/- 10% van hem is best genereus, wat een domme domme hebberige vrouw om te denken dat hij er nooit achter zou kunnen komen. Nu heeft ze helemaal niets en nog schulden op de koop toe, het had zo anders kunnen zijn voor haar als je zo'n neef hebt.

