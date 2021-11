Vuurwerkaanslag op minibieb Snelrewaard: Zielig en schandalig

SNELREWAARD - Wie is verantwoordelijk voor de vernieling van de mini-bibliotheek in Snelrewaard? Dat vraagt burgemeester Danny de Vries van de gemeente Oudewater zich af. De Vries: "Hoop dat de daders zich melden."



Bij een zogeheten minibieb kunnen mensen gratis een boek meenemen en ook weer achterlaten. In Snelrewaard gaat het vooral om kinderboeken. Met vuurwerk is het overdekte tafeltje onherstelbaar beschadigd. De Vries zegt dat er is afgesproken dat er een nieuwe minibieb komt in Snelrewaard.



De burgemeester noemt de vuurwerkaanslag "zielig en schandalig". De politie doet onderzoek, De Vries hoopt dat zijn inwoners ook meehelpen met de zoektocht naar de daders. Vooralsnog lijkt er geen spoor van de vandalen.

