Meisje (11) overleeft als enige vliegtuigcrash: Haar vader beschermde haar als een beer

Een 11-jarig meisje heeft als enige een vliegtuigcrash op het Amerikaanse Beaver Island overleefd. "Dat komt dankzij de bescherming en de knuffel van haar vader", zegt haar moeder in een interview.Het vliegtuigje, onderweg naar Beaver Island in de Amerikaanse staat Michigan, kwam zaterdag door nog onbekende oorzaak in de problemen, waarna het crashte. De 11-jarige Laney Perdue overleefde het ongeluk als enige en belandde met ernstige verwondingen in het ziekenhuis. Vier andere inzittenden kwamen om het leven, onder wie de vader van de tiener.Dat Laney het overleefde, is te danken aan haar vader, vertelt haar moeder nu aan persbureau AP. "De laatste herinnering van mijn dochter, voordat het vliegtuig neerstortte, was dat haar vader haar als een beer beschermde."Moeder Christina is ervan overtuigd dat zijn omhelzing haar het leven heeft gered. "Ik weet zeker dat haar vader mijn dochter heeft beschermd. Hij gaf haar de beste knuffels. Dat is de reden dat zij het heeft overleefd."Het meisje ligt nog in het ziekenhuis. Ze maakt het naar omstandigheden goed, maar haar herstel zal nog even duren. "Ze heeft veel botten gebroken. Maar ze is een vechter”, vertelde een familielid eerder al aan The Sun.