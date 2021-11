Nederlandse kunstenares plots cryptomiljonair: “Deed mijn best om arm te blijven”

Kunstenares Judith de Leeuw (26) werd in één klap cryptomiljonair. Ze verkocht vier kunstwerken voor 2,5 miljoen euro. Het geld gaat deels naar goede doelen.



"Ik werd benaderd door een Zwitsers bedrijf, Idoneus, een online marktplaats voor luxe goederen," vertelt de streetartist in het Parool. Het bedrijf wilde vier werken van haar kopen in hun eigen cryptovaluta. "Ze betaalden drie miljoen ‘Idon-tokens’, omgerekend 2,5 miljoen euro.”



Ironisch is dat er een doek bij zit waarop een kind te zien is dat met de handen voor het gezicht wordt overspoeld door dollarbriefjes, als een aanklacht tegen het kapitalisme. "Ik ben altijd arm geweest, en dat was ook mijn vooruitzicht toen ik kunstenaar werd. Ik wilde nooit grof geld verdienen, deed zelfs mijn best om arm te blijven: geld gaf ik meteen uit aan non-profit projecten.”



Een derde van de opbrengst gaat naar een Italiaanse organisatie die kinderen helpt die het moeilijk hebben. De rest gaat ze gebruiken om nieuw werk te maken. "Ik wilde altijd nog een project op de Noordpool doen om aandacht te vragen voor de milieucrisis. Daar is normaal geen budget voor, nu kan ik het zelf financieren."

Reacties

19-11-2021 16:37:13 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.171

OTindex: 3.813

Ik hoef mijn best niet te doen om arm te blijven

19-11-2021 17:08:28 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.950

OTindex: 86.956

@Grouse : Ik ben wat dat betreft ook een natuurtalent!

19-11-2021 19:24:36 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.184

OTindex: 3.175

Ik ben gewoon rijk, ik heb een dak boven mijn hoofd, eten en warmte (tot nu toe).

Het is makkelijk als je veel geld hebt maar het is niet per definitie dat je dan gelukkiger bent.

Ik heb eens met een ex-miljonair gesproken en gevraagd waarom hij het niet nog eens probeerde want hij wist hoe hij het moest doen en ook hoe het voorkomen moest worden om weer failliet te worden. Zijn antwoord: ik slaap nu rustiger. Hij zei erbij "het is leuk om veel geld te hebben, maar het vasthouden en vermeerderen geeft héél veel kopzorgen en slapeloze nachten bij elk nieuw project".

19-11-2021 20:12:52 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.950

OTindex: 86.956

@omabep : ik voel het ook zo. Blij met wat ik heb. En ik zeg altijd: ik ben rijk voor de armen en ik ben arm voor de rijken. En eigenlijk is dat helemaal prima.

19-11-2021 21:01:31 yes_my_dear

Oudgediende

WMRindex: 1.171

OTindex: 16.942

Wnplts: Bad Benthe

S Ik ben ook superrijk. Ik hou dan niet veel geld over, maar ik heb de ruimte om niet fulltime te hoeven werken en mijn leven te leven zoals ik het leuk vindt.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: