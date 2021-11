Om te janken, auto vangt verloren lading uien van vrachtwagen op A50

HETEREN - Een vrachtwagen is vorige week donderdagavond een lading uien verloren, midden op de Rijnbrug in de A50 bij Heteren. Een auto die door het uienspoor daarachter reed, verzamelde kilo's ajuinen in de bumper achter de grille.

"Om te janken", twitterde de meldkamer voor Arnhem en Nijmegen. Een groot deel van de snelweg, niet alleen maar bij de brug, lag bezaaid met uien. Vanwege het uienspoor, werd de rijbaan over een behoorlijke afstand van drie naar één of twee rijstroken geleid.

Een berger sleepte de personenauto weg. Het opruimen van de uien op de snelweg ging nog flink wat tijd kosten.

