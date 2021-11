Dakloze tiener woonde maandenlang in vliering huis en kwam in de avond naar buiten om eten te stelen

Een 19-jarige kreeg een celstraf opgelegd nadat werd ontdekt dat hij in de vliering van een gezinswoning zijn intrek had genomen.



De jongen genaamd Tinashe werd gesnapt door de eigenaar van het huis en vertelde aan de rechter via de garage het huis binnen te zijn gekomen toen het gezin TV zat te kijken.



De jongeman woonde bijna twee maanden lang in de vliering van het huis in de Zimbabwaanse stad Mutare.



Hij gaf toe dat hij tijdens de nachtrust van het gezin het huis binnen ging om eten te halen, en mobiele telefoons en opladers stal.

Reacties

18-11-2021 16:32:26 Mamsie

Oudgediende









Zaaaalig, zo'n zolder! Dat zal bij ons niet gebeuren. De zolder is hier mannendomein met uitgebreide knutselfaciliteiten. En Papsie knutselt daar héél wat af.Zaaaalig, zo'n zolder!

18-11-2021 18:16:33 Emmo

Stamgast







@Mamsie : Zou 'k niet te hard zeggen. Wie weet wat Papsie voor eigen gebruik daar verstopt heeft

18-11-2021 18:22:18 botte bijl

Oudgediende







hier in de flat hebben we zo een vliering niet, en in de kelder, daar is veel te veel reuring

