21-jarige vrouw ontvoerd en gedwongen om kind te baren voor verdrietig koppel

Een 21-jarige vrouw werd gevangen gehouden, misbruikt en gedwongen om een kind te baren voor een echtpaar.



De politie heeft donderdag Rajpal S. ( 38 ) gearresteerd omdat hij de vrouw 16 maanden gevangen zou hebben gehouden, haar zou hebben misbruikt en haar zou hebben gedwongen een kind te baren.



India Today schrijft gisteren dat het hele gebeuren zich afspeelde in de Indiase deelstaat Maharashtra.



De zaak kwam aan het licht nadat de vrouw werd gevonden bij de bushalte waar de man haar op 6 november in bewusteloze toestand had gedumpt.



De verdachte had het slachtoffer gekocht met de hulp van een vrouw.



Met ondersteuning van zijn 26-jarige vrouw zou hij het slachtoffer gevangen hebben gehouden en haar hebben misbruikt zodat zij een kind voor ze kon baren, omdat het echtpaar hun twee kinderen had verloren.



Nadat het slachtoffer op 25 oktober beviel van een baby, dumpte Rajpal haar op 6 november bij de bushalte.



De politie heeft drie personen in deze zaak aangehouden.

is dat koppel nou verdrietig of knettergek en gewetenloos

