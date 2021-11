Man in sportschool verpletterd door apparaat van 300 kilogram dat op hem valt

Een jonge bodybuilder stierf in een sportschool nadat een apparaat of gewicht op zijn hoofd viel. Naar verluidt waren de gewichten niet goed aan de vloer bevestigd.



Het incident vond vrijdagochtend plaats in een sportschool in het centrum van de Mexicaanse hoofdstad Mexico-Stad.



Het slachtoffer, rond de 25 jaar oud, was bezig met zijn training toen de gewichten op hem vielen, zo meldt Informador.



De gewichten waren zo’n 300 kilo zwaar en het slachtoffer was op slag dood. Het is vooralsnog niet duidelijk welke oefening de man deed.



De vader van het slachtoffer verwijt de sportschool nalatigheid, vanwege het gebrek aan onderhoud van de apparatuur, evenals het ontbreken van een EHBO-kit.

Reacties

18-11-2021 10:41:21 Mamsie

Quote:

Naar verluidt waren de gewichten niet goed aan de vloer bevestigd.





Dat is inderdaad een ernstige nalatigheid. Vreselijk voor die jongen en zijn familie. Jezelf letterlijk te pletter sporten.... Dat is inderdaad een ernstige nalatigheid. Vreselijk voor die jongen en zijn familie. Jezelf letterlijk te pletter sporten....

18-11-2021 10:43:18 Grouse

Quote:

het ontbreken van een EHBO-kit

Ik ben bang dat dat niet veel meer uitmaakt Ik ben bang dat dat niet veel meer uitmaakt

18-11-2021 11:02:11 allone

Quote:

De vader van het slachtoffer verwijt de sportschool nalatigheid zo niet moord, dat toch tenminste doodslag.. Nalatigheid is in dit geval te zacht uitgedrukt. Wat triest.

: nee, die EHBO-kit had weinig nut gehad, al is het natuurlijk wel nodig dat er altijd eentje aanwezig is zo niet moord, dat toch tenminste doodslag.. Nalatigheid is in dit geval te zacht uitgedrukt. Wat triest. @Grouse : nee, die EHBO-kit had weinig nut gehad, al is het natuurlijk wel nodig dat er altijd eentje aanwezig is

18-11-2021 11:16:24 allone

"Ga naar de sportschool: goed voor je gezondheid!"

18-11-2021 11:30:08 GroteMop1983

@Grouse :



Ik ben bang dat dat niet veel meer uitmaakt Quote:Ik ben bang dat dat niet veel meer uitmaakt



Je was me voor!! Ik dacht gelijk hetzelfde. Je was me voor!!Ik dacht gelijk hetzelfde.

