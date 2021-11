Zin om te vrijen tijdens het vliegen? Piloot van deze intieme privéjet draagt oordopjes!

Wie tijdens het vliegen van bil weet te gaan, mag zich ‘trots’ lid noemen van de ‘Mile High Club’. Maar niet iedereen durft met zijn of haar partner te vrijen tijdens een ‘gewone’ vlucht.Daarom biedt ‘Love Cloud Vegas’ nu vluchten in een privéjet aan. Niet zomaar een privéjet, maar eentje die er volledig op voorzien is om het wat… gezelliger te maken. De piloot draagt oordopjes of een speciale hoofdtelefoon en jij en je wederhelft kunnen gedurende 45 minuten ongestoord ‘van grond gaan’. Kostprijs? Zo’n 1.000 dollar of meer, afhankelijk van het pakket dat je kiest.Op TikTok geeft gebruiker ‘A Pretty Cool Hotel Tour’ een mooie rondleiding van het bewuste vliegtuigje. Ziet er alleszins zeer gezellig uit. Achteraf krijg je ook een ‘echt certificaat’, zodat je jouw lidmaatschap van de ‘Mile High Club’ nog netjes kan inkaderen ook… Ideetje voor Valentijnsdag?