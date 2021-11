Vogels zingen steeds minder

Wie een namiddagje in het bos gaat wandelen, weet het wel: vogelzang heeft een ontspannende invloed op je lichaam en geest. Dat bleek eerder trouwens ook al uit een onderzoek van de California Polytechnic State University. Maar jammer genoeg wordt de kwaliteit van die zang er niet beter op.



Uit een studie onder leiding van de University of East Anglia blijkt namelijk dat vogelzang in de afgelopen 25 jaar is afgenomen qua volume én qua kwaliteit. Dat deelden de onderzoekers mee in een artikel in het vakblad Nature Communications.



Een onderzoek gespreid over 25 jaar en gefocust op zoiets als vogelzang, is niet makkelijk. Om de nodige data te verzamelen, baseerden de wetenschappers zich uiteindelijk op vogeltellingen en geluidsopnames, afkomstig van 200.000 plaatsen in Noord-Amerika en Europa. En daaruit blijkt dus dat de vogelzang er de afgelopen 25 op achteruit is gegaan, wat dan weer wijst op minder diversiteit in het vogellandschap. «De diversiteit wordt bepaald door te meten hoeveel verschillende geluidsfrequenties in de opnames voorkomen. Hoe groter de soortenrijkdom, hoe meer dit er zijn. Frequenties die onevenredig veel aanwezig zijn, wijzen juist weer op de dominantie van een beperkt aantal soorten. Het opgetelde volume binnen verschillende frequenties is gerelateerd aan de hoeveelheid vogels», schrijft Sovon, een Nederlandse organisatie die deelnam aan het onderzoek.

Reacties

17-11-2021 23:58:57 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.163

OTindex: 3.809

Vogels zingen niet minder. Er zijn minder vogels die zingen.

18-11-2021 00:05:34 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.178

OTindex: 3.175

Ik hoor hier nog steeds veel zang van de vogels, ze hebben een tussenstop op mijn schutting.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: