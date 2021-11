Vrouw scheert okselhaar 10 jaar lang niet en toont resultaat: «Sorry, maar dit gaat te ver»

Een Amerikaanse vrouw heeft haar okselhaar tien jaar lang laten staan en pakt ermee uit op TikTok. De meeste mensen hebben respect voor haar keuze, maar anderen vinden het maar niets.De TikTokster, ene Taylor uit Redwood (Texas), beseft dat niet zoveel vrouwen hun okselhaar zo lang laten staan en speelt daarop in. Ze wil immers het taboe daarrond doorbreken.Dat doet ze door haar okselhaar schaamteloos te tonen in TikTok-video’s. Eén van die filmpjes werd inmiddels al meer dan 3 miljoen keer bekeken. Ze krijgt heel wat positieve reacties. «Super dat je het laat staan, zo mooi!», «Tijd om okselhaar bij vrouwen te normaliseren», en «Het is jouw okselhaar, dus jij kiest wat je ermee doet», klinkt het onder meer.Anderen hebben hun bedenkingen er dan weer bij. «Het is niet omdat je het accepteert dat het aantrekkelijk is», «Sorry, maar dit gaat te ver», en «Walgelijk! Dat is de reden waarom je geen vriend hebt», lezen we ook. Die laatste reactie beantwoordde ze netjes. «Toch wel. Ik ben getrouwd», knipoogt ze. Nog iemand vraagt zich af of zoveel okselhaar niet stinkt. «Dat valt best mee. De zweetgeur verdwijnt niet magisch door het te scheren, hoor», antwoordt Taylor.