Kat overleeft autorit van 140 kilometer onder motorkap en is terug bij haar baasje

De vierjarige kattin Syrah verdween in september 2019 onder de motorkap van de schoonouders van baasje Valérie. Dankzij haar chip is het beestje na 2 jaar weer veilig thuis in Schilde.



Het was september 2019 toen plots kattin Syrah van Antwerps baasje Valérie verdween. Niemand wist waar ze was, maar wat bleek: ze was ongemerkt in de motorkap van de schoonouders van Valérie gekropen.



Nietsvermoedend keerden haar schoonouders van Schilde, dat in de regio Antwerpen ligt, naar hun woonplaats in het West-Vlaamse Roeselare. Die autorit was 140 kilometer lang en wonder boven wonder had Syrah die rit overleefd. Toch had de schoonmoeder pas na enkele dagen iets in de gaten. Ze vond het halsbandje van de kat in haar tuin en wist dat Syrah niet ver kon zijn.



Het duurde niet lang vooraleer Valérie en haar man Frederik in Roeselare stonden om heel de buurt uit te kammen, op zoek naar Syrah. Maar die zoektocht leverde geen nieuwe informatie op. Tot vandaag. Twee jaar na de feiten krijgt dit verhaal nu plots een nieuwe wending.



Valérie kreeg onlangs een telefoontje van een kattenliefhebster die Syrah had aangetroffen in haar stadstuin. Die tuin was enkele kilometers verwijderd van de tuin van haar schoonouders. De kat was op avontuur getrokken en had zich bij een groepje zwerfkatten gevoegd. Een gezin gaf hen eten, maar daar moesten ze nu mee stoppen omdat de dochter allergisch was aan de beestjes.



Er werd beslist dat alle zwerfkatten naar het asiel moesten. Maar vooraleer ze naar daar gingen, werd hun chip ingelezen. Zo kreeg Valerie onlangs een verlossend en onverwacht telefoontje. Syrah werd intussen veilig in een reismand overgebracht naar haar oude thuis in Antwerpen. “Syrah herkende ons meteen toen we haar voor het eerst terugzagen”, vertelt een dolgelukkige Valérie.



Wel zal Syrah nu meer haar mannetje moeten staan. De afgelopen twee jaar hebben Valérie en Frederik twee nieuwe katten in huis genomen. “Ze lijkt gelukkig nu, al moet ze meer haar plekje afdwingen in huis want de andere katten zijn voorlopig iets minder enthousiast over de nieuwkomer”, aldus baasje Valérie.

