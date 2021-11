iPhone valt uit vliegtuig en overleeft de crash

Hoe verknocht we ook zijn aan onze iPhone, er is één groot nadeel aan de smartphone. In tegenstelling tot de Nokia 3310 die we aan het begin van de jaren 2000 gebruikten en waar je letterlijk mee kon voetballen, is één onfortuinlijke val voor je iPhone meestal voldoende om de geest te geven. Meestal.Bij het opstijgen van een vliegtuig in Cherokee in het Amerikaanse Florida heeft een iPhone zich namelijk van z’n beste kant laten zien. De smartphone viel uit het vliegtuig en kwam met een smak op de landingsbaan terecht. Toen personeel van de luchthaven ter plaatse kwam om de telefoon op te ruimen, moesten ze tot hun verbazing vaststellen dat de smartphone geen schrammetje vertoonde. Beelden van het voorval zijn er helaas niet, maar onderstaand geluidsfragment geeft je alvast een idee. Of de iPhone in kwestie doelbewust uit het vliegtuig sprong of niet, is niet duidelijk.