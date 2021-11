Na je dood niet tot stof wederkeren, maar als koraal in de Noordzee

Na je dood niet onder de grond, maar veranderen in koraal in de Noordzee. Dat is het idee van Jonat Deelstra. De kunstschilder is op een bijzondere manier op dit idee gekomen en vanuit de uitvaartbranche wordt positief gereageerd. Maar kunnen wij in Nederland straks echt urnen in de Noordzee achterlaten?



Jonat Deelstra (30) noemt zichzelf visueel kunstenaar. In zijn atelier hangen veel schilderijen van hem en naast de schildersezel staan potjes verf en liggen kwasten. Toch heeft Deelstra zich het afgelopen anderhalf jaar naast schilderen toegelegd op een bijzonder project.



"Door corona moest ik er iets anders bij doen om genoeg te kunnen verdienen. Ik ben toen aan de slag gegaan met klei", vertelt hij terwijl hij er een homp klei bijpakt.



Op een dag was Deelstra weer eens bezig om van klei een soort ei te maken. "Omdat de eieren in de oven gaan, moeten ze hol zijn. Dus van die overgebleven inhoud maakte ik sculpturen of voorwerpen voor op het ei."



"Ik had net weer zo’n ei af met erop een paard toen mijn moeder belde. Ze was verdrietig omdat een van haar paarden was overleden. Ik keek toen naar mijn paard dat ik net had gemaakt en dacht: mam, volgens mij heb ik een urn voor jouw overleden dier."



Vanaf dat moment is het idee ontstaan om van de eieren urnen te maken, maar dan zijn we nog niet bij zijn plan om de uren in het water te laten.



"Dat idee ontstond weer later", vervolgt Deelstra terwijl zijn handen de klei vervormen tot een ei. "Ik las over een wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Wageningen dat ging over de slechte staat van het koraal in Noordzee. Toen bedacht ik: waarom kunnen we mijn ei-sculpturen niet een onderdeel laten worden van het koraal in de Noordzee, zodat het koraal er beter op kan groeien."



Die nieuwe koraalbedden zouden volgens Deelstra ook zorgen voor een veiliger Nederland. "Bij een storm breekt het koraal de golven alvast een beetje waardoor ze minder hard op land aankomen. Dat maakt het veiliger voor Nederland."



Het plan van de kunstenaar klinkt futuristisch, maar uitvaartondernemer Susanne Duyvenstein (35) ziet het plan wel zitten. Ook omdat mensen meer op zoek zijn naar een milieuvriendelijkere uitvaart.

16-11-2021

Koraal in de Noordzee, Laat ik nu altijd gedacht hebben dat koraal warmer water nodig heeft..

