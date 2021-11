Regen en sneeuwval veroorzaakt schorpioenenplaag in Egypte

Drie mensen zijn dood en honderden zijn gewond geraakt nadat slecht weer hordes giftige schorpioenen uit hun schuilplaatsen verdreef waarna ze naar de straten en huizen vluchtten.



Hevige regen, stofstormen en sneeuw vorige week in de zuidelijke stad Aswan verdreven zowel schorpioenen als slangen, meldt Al-Ahram, een door de regering gerunde Egyptische krant. Drie mensen zijn overleden aan schorpioensteken en tot nu toe zijn 450 mensen gewond geraakt door de steken, meldt BBC News, daarbij verwijzend naar een niet nader genoemde gezondheidsfunctionaris.



Degenen die gewond zijn geraakt, worden volgens Al-Ahram behandeld met antigif in ziekenhuizen en in medische centra die zich in meer afgelegen gebieden bevinden. Gezondheidsfunctionarissen hebben zelfs artsen ingeschakeld die op vakantie waren om de toestroom van patiënten te helpen behandelen.



Ondertussen wordt aan de bewoners gevraagd om binnen te blijven. Ashraf Attia, gouverneur van Aswan, beperkte ook een tijdlang het verkeer en sloot lokale snelwegen af ​​om ongelukken als gevolg van beperkte mobiliteit in de regen te voorkomen, meldt de outlet.



Schorpioensteken kunnen dodelijk zijn. Volgens de Saint Louis Zoo is met name de Egyptische dikstaartschorpioen, een soort die in heel Noord-Afrika voorkomt, beschreven als een van de dodelijkste ter wereld.

Reacties

16-11-2021 12:19:00 De Paus

Hagelstorm was de zevende plaag van Egypte. Ik lees nog wel eens in een oud boek dat een van mijn voorgangers in het Vaticaan heeft laten slingeren. In dat oude boek stond ook een verhaal over tien plagen waarmee God Egypte strafte.

16-11-2021 12:33:33 botte bijl

@De Paus :

dus het gebeurt daar wel vaker dus het gebeurt daar wel vaker

16-11-2021 13:29:42 allone

: en ze hadden ook al last van sprinkhanen, kikkers, luizen, muggen en steekvliegen.. Wat een on-gedierte daar in Egypte.. @botte bijl : 1x in de 3000 jaar? of nóg vaker? @De Paus : en ze hadden ook al last van sprinkhanen, kikkers, luizen, muggen en steekvliegen.. Wat een on-gedierte daar in Egypte..

16-11-2021 13:34:56 Emmo

@allone : Mijn ervaring is dat je in Egypte vooral last hebt van Egyptenaren.

16-11-2021 14:14:04 allone

.. Waarschijnlijk vonden de Joden dat ook.



Laatste edit 16-11-2021 14:14 @Emmo : hahaha, zijn die een plaag daar?.. Waarschijnlijk vonden de Joden dat ook.

16-11-2021 14:20:03 submarine

Zo, dit wilde ik even kwijt. Ik laat me liever steken door een schorpioen dan door een naald Zo, dit wilde ik even kwijt.

16-11-2021 14:26:08 allone

@submarine : iemand heeft me vandaag uitgelegd dat als die naald in een bloedvat gestoken wordt, dwz de vaccine komt direct in het bloed terecht, dat er dan grote kans is op een hartaanval. En die vele vaccinaties worden niet allemaal door ervaren mensen gegeven.

