Nooit te oud om iets nieuws te doen: Gidi (95) debuteert als kinderboekenschrijfster

BILTHOVEN - Leeftijd is maar een getal. Dat neemt de 95-jarige Gidi Croes uit Bilthoven wel heel letterlijk. Ze heeft net haar eerste kinderboek gepubliceerd: 'Raka de eilandkabouter, avonturen met zijn dierenvriendjes'. Het is een voorleesboek voor kinderen vanaf 5 jaar.



Het boek gaat over een kaboutertje dat op een eiland woont en daar kleine dieren als vrienden heeft. Samen beleven ze een allerlei avonturen. Gidi haalt haar inspiratie van ver en dichtbij. "Als je op die vitrine kijkt zie je gedroogde granaatappels. Die kun je uithollen en dat is het huisje waarin hij woont."



Gidi schrijft al jaren, ook voor het huisblad van het appartementencomplex waar ze woont. De verhalen van het boek lagen al op de plank en ze was eigenlijk niet van plan om er echt wat mee te doen. Tot de vorige zomer tijdens de lockdown. "Ik zag niemand, het was heel stil, toen dacht ik, wat doe ik met deze tijd? Dus toen heb ik de verhalen helemaal aangepast, als het ware opnieuw geschreven."



Er staan een paar illustraties in het boek, maar niet te veel. Gidi: "Het is belangrijk dat ze hun eigen fantasie kunnen ontwikkelen, want later val je daarop terug. Ik heb als kind, maar ook in mijn latere leven heel veel sprookjes gelezen. Mijn boek is voor kinderen, maar het grappige is dat ook volwassen het wel spannend vinden. Het maakt je nieuwsgierig, zoals ik ook was."

Reacties

16-11-2021 18:32:25 allone

Oudgediende



Het leven begint bij 95

16-11-2021 20:37:10 Jura6

Erelid



@allone : Als je het omdraait blijft het nog steeds oud om het leven te beginnen...

