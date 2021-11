Schapen Máximapark Utrecht weggehaald, herder is vandalisme beu

UTRECHT - De schapen die elk najaar worden ingezet voor een deel van de begrazing van het Máximapark in Utrecht zijn weken eerder weggehaald door de herder. Schaapherder Jos Woning en zijn vrouw zijn het helemaal zat. "Ik kan er dit jaar de klok op gelijk zetten," zegt Woning. "Elke vrijdag- en zaterdagavond word ik gebeld. Dan lopen de schapen weer door het hele Máximapark omdat de hekken of netten vernield zijn."



Toen Woning voor de zoveelste keer gebeld werd en weer achter zijn schapen aan moest, was voor hem de maat vol. Woning en zijn vrouw die in het Zuid-Hollandse Bergschenhoek wonen, zorgen al jaren voor de schapen in het park. Ze doen dat in opdracht van een Nieuwegeinse aannemer.



Tot nu toe ging dat goed, maar dit jaar loopt het vandalisme volgens hem de spuigaten uit. "We hebben ook de politie erbij gehaald, maar de agent die kwam, zei dat het hek niet sterk genoeg was." Een politiewoordvoerder laat desgevraagd weten dat agenten gisteren bij de schapen zijn geweest en benadrukt dat de verantwoordelijkheid voor de dieren bij de schaapherder ligt en niet bij de politie.



Normaliter begrazen de dieren het Utrechtse park van september tot 5 december. Gisteren besloot Jos de schapen vervroegd weg te halen. "Toen stond er een mevrouw bij met een kindje en die zei: tot volgend jaar schaapjes! Nou mevrouw dat weet ik nog niet zo zeker, zei ik toen."

Reacties

17-11-2021 08:53:19 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.931

OTindex: 86.938



Klootjesvolk zal er helaas altijd wezen...



Laatste edit 17-11-2021 08:53 Je kunt nóg zoveel leuke, goede en nuttige dingen bedenken, altijd zullen er misbaksels zijn die dat vergallen.Klootjesvolk zal er helaas altijd wezen...

17-11-2021 09:29:43 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 5.003

OTindex: 6.053

ik snap niet dat het voor sommige mensen zo moeilijk is om met je takken van andermans spullen af te blijven...

17-11-2021 10:04:02 allone

Oudgediende



WMRindex: 45.090

OTindex: 80.013

Wat jammer.

17-11-2021 14:52:49 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 88.197

OTindex: 38.113

dat komt vast door mensen die niet beseffen wat ze doen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: