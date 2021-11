De klimaattop in Glasgow is de meest vervuilende ooit

De klimaattop in Glasgow was twee keer zo vervuilend als die in Madrid in 2019 en die in Parijs in 2015, schrijft The Washington Post. De herbruikbare koffiebekers en zuinige toiletten hebben dat niet kunnen voorkomen.



Volgens de Amerikaanse krant komt de CO2-uitstoot veroorzaakt door de klimaattop uit op ongeveer 102.500 ton. De gemiddelde Brit stoot jaarlijks 12,7 ton uit, een inwoner van Sri Lanka 1 ton.



Belangrijkste redenen voor de hoge uitstoot in Glasgow is dat de top langer duurt en er meer mensen aanwezig zijn. Ook is de berekening anders dan bij eerdere edities. Volgens de Britse overheid gaan de cijfers nu over een groter deel van het terrein waar de top wordt gehouden.

