Studie: Mensen doen een taak sneller als er geen deadline is

Sommige mensen zweren bij deadlines: voor het kleinste klusje leggen ze zichzelf een eindtijd op. Maar nu blijkt uit onderzoek dat je dat beter niet kunt doen.



De onderzoekers vroegen deelnemers om een enquête in te vullen. Een deel kreeg dit verzoek zonder deadline, een deel kreeg een week de tijd en een deel werd verzocht de vragen binnen een maand te beantwoorden. De beloning was steeds hetzelfde: 10 dollar om aan een goed doel over te maken.



Wat bleek: van de groep zonder deadline was de respons het grootst en het snelst: 8,32 procent vulde de enquête in tegenover 5,53 procent van de mensen die een maand de tijd hadden. De verklaring is dat een deadline van een maand suggereert dat het niet zo belangrijk is. Bovendien vergeten mensen simpelweg de taak.



Onderzoeker Maroš Servátka legt uit aan Scientias.nl: "Een langere deadline vertelt mensen dat de taak niet urgent of belangrijk is. Het geeft hen toestemming om uitstelgedrag te vertonen. En als de taak eenmaal is uitgesteld, kunnen ze dat keer op keer doen, waardoor ze uiteindelijk verzuimen.”



Als de deadline kort is, wordt de urgentie opgelegd door de deadline,” zegt hij. “En als er geen deadline is en je vraagt iemand om iets voor je te doen, wordt de urgentie geïmpliceerd door het verzoek. Geen deadline bevestigt in dat geval de urgentie.”



Hoe het zit met andere, meer verplichte taken dan een enquête blijkt niet uit het onderzoek.

Reacties

15-11-2021 16:06:03 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 4.004

OTindex: 190

S Vreemde conclusie op basis van een enquête verzoek. Dat is niet echt een taak die mensen moeten uitvoeren.



Ik ben meer voorstander van de filosofie van Elon Musk in dezen:



"If you give yourself 30 days to clean your home, it will take you 30 days.



But if you give yourself 3 hours, it will take 3 hours.



The same applies to your goals, ambitions, and potential."



15-11-2021 16:14:57 Buick

Erelid

WMRindex: 2.301

OTindex: 657

Wnplts: amsterdam



Als ik denk: ik moet gaan stofzuigen, dan moet ik opstaan en de stofzuiger gaan pakken.

Als ik niet opsta dan denk ik over een uur weer , ow ja stofzuigen.

Dan duurt een klusje van een minuut of 10 ineens al meer dan een uur. @DrZiggy , dat klopt wel.Als ik denk: ik moet gaan stofzuigen, dan moet ik opstaan en de stofzuiger gaan pakken.Als ik niet opsta dan denk ik over een uur weer , ow ja stofzuigen.Dan duurt een klusje van een minuut of 10 ineens al meer dan een uur.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: