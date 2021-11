Grote studie: Dit is de beste tijd om te gaan slapen

Het verband tussen een goede nachtrust en een gezond hart is allang aangetoond, maar wetenschappers onderzoeken de details nog, zoals wat bijvoorbeeld de ideale tijd is om naar bed te gaan.



Op basis van data van bijna 90.000 deelnemers van de bekende UK Biobank wisten wetenschappers de bedtijd van de deelnemers te vergelijken met de gezondheid op latere leeftijd. Na hen zes jaar gevolgd te hebben, waren er bijna 3200 mensen met hart- en vaatziekten.



Het onderzoeksteam van de universiteit van Exeter ontdekte dat de kans op hart- en vaatziekten met een kwart toenam bij mensen die voor 10 uur 's avonds of na middernacht gingen slapen, vergeleken met mensen die tussen 10 en 11 uur naar bed gingen. Wie tussen 11 en 12 uur sliep, had nog 12 procent meer kans op hart- en vaatziekten.



Na middernacht

Tussen 10 en 11 uur naar bed gaan, is dus volgens de onderzoekers het gezondst. "Het lichaam heeft een interne klok, het circadiaans ritme genoemd, dat helpt om het fysieke en mentale functioneren te reguleren," zegt psycholoog David Plans. "Hoewel we geen oorzakelijk verband aantonen in onze studie, suggereren de resultaten dat vroeg of laat naar bed gaan onze biologische klok verstoort, wat negatieve gevolgen heeft voor onze hart- en vaatgezondheid. De ongezondste tijd om naar bed te gaan is na middernacht, mogelijk omdat je minder ochtendlicht ziet, dat de biologische klok reset," zegt Plans.



Het effect bleef overeind, na correctie voor leeftijd, geslacht, slaapduur, roken, gewicht, bloeddruk en sociaaleconomische status. Toch kan niet worden uitgesloten dat er ander gedrag is dat leidt tot de gezondheidsproblemen van degenen die laat opblijven, zoals alcoholgebruik of stress.

