Anti-vaxxers denken dat je vaccin uit je lichaam kunt halen met een detox

Een speciaal dieet, een bad met schoonmaakmiddel of bepaalde supplementen, volgens veel bekeken video's op social media, zou je zo het vaccin weer uit je lichaam kunnen verwijderen. Experts benadrukken: dat kan niet.



De TikTok-video van anti-vaxxer Carrie Madej is honderdduizenden keren bekeken, schrijft The Guardian. De osteopaat beweert dat onderdompeling in een bad met baking soda (natriumwaterstofcarbonaat), epsomzout (magnesiumsulfaat) en borax (natriumboraat) het vaccin uit je lichaam haalt. Ze spreekt van 'detox the vax'.



Het is niet het enige filmpje. Op social media wemelt het van de berichten en video's waarin wordt beweerd dat de vaccins omkeerbaar zijn. Anti-vaccinatiegroeperingen claimen bijvoorbeeld ook dat cupping, een alternatieve therapie waarbij verhitte koppen een vacuüm creëren boven de huid, de effecten van de coronavaccins kan tegengaan. Maar ook hele restrictieve diëten of bepaalde supplementen zouden de werking verminderen.



Experts waarschuwen dat het allemaal desinformatie betreft en dat sommige adviezen zelfs gevaarlijk zijn. Het bad met baking soda bijvoorbeeld, kan de huid en ogen irriteren. Borax is zelfs bijtend, klinkt het. Onder meer Angela Rasmussen, viroloog aan de Canadese universiteit van Saskatchewan zei tegen NBC News nog maar eens ten overvloede: “Zodra je geïnjecteerd bent, begint het levensreddende vaccin te werken. Het is fysiek onmogelijk om dat terug te draaien."

Reacties

15-11-2021 10:15:32 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.912

OTindex: 86.901

Quote:

“Zodra je geïnjecteerd bent, begint het levensreddende vaccin te werken. Het is fysiek onmogelijk om dat terug te draaien."



Of zoals ik soms zei tijdens het griepprikken: "zo, die zit erin en een knapperd die hem er weer uitkrijgt"

Een geintje waar ik altijd succes mee had. Of zoals ik soms zei tijdens het griepprikken: "zo, die zit erin en een knapperd die hem er weer uitkrijgt"Een geintje waar ik altijd succes mee had.

15-11-2021 10:36:34 Emmo

Stamgast



WMRindex: 53.729

OTindex: 27.651

Je vraagt je af of sommige mensen wel opgelet hebben bij biologie, vroeger.

15-11-2021 10:47:26 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 3.882

OTindex: 63

Dus dan zou dit ook moeten werken als ke corona zou krijgen.

15-11-2021 10:52:45 Emmo

Stamgast



WMRindex: 53.729

OTindex: 27.651

@Heusdenaar : Logica is niet het sterkste punt van deze anti-vaxxers.

15-11-2021 11:15:52 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.153

OTindex: 3.808



Als je gevaccineerd bent, waarom zou je dat dan weer teniet willen doen?

15-11-2021 11:52:05 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 5.002

OTindex: 6.052

@Grouse : misschien zijn ze na de vaccinatie pas 'tot geloof' gekomen?

15-11-2021 12:39:41 Sjaak

Moderator



WMRindex: 20.413

OTindex: 42.793

Dat zijn van die gasten die denken dat je door achteruitroeren de suiker en de melk weer van de koffie kunt scheiden.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: