Surfhondjes kennen geen plankenkoorts

Als een echte ‘surfhunk’ staat hondje Rusty (met gele zonnebril) naast zijn plank in bruisende golven. Hij is een van de vele deelnemers aan het jaarlijkse Surf City Surf Dog-evenement in de fameuze Californische badplaats Huntington Beach. Het valt de enthousiaste deelnemers niet mee een goede golf te kiezen om op mee te surfen, maar gelukkig bieden hun ervaren baasjes daarbij uitkomst.