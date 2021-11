Vaccinpleisters zijn beter dan naalden

Een pleister met micronaaldjes en een vaccin kan in de toekomst injecties vervangen.



Vaccins tegen pokken, tbc, polio, het coronavirus en andere ziekten hebben miljoenen mensen behoed voor lijden en de dood. Maar vaccineren gebeurt meestal met een injectienaald.



Nu hebben onderzoekers van de Stanford University en de University of North Carolina in de VS echter een methode ontwikkeld die minder invasief en meer effectief is dan vaccinatie met een naald.



Het gaat om een kleine, 3D-geprinte pleister met micronaalden.



Als er een vaccin op de naaldjes zit, wordt de pleister op de arm aangebracht, en ongemerkt boren de naalden zich net diep genoeg in de huid, zodat het vaccin in het lichaam komt.



Met een 3D-printer kunnen de micronaalden goedkoop en met een tot nu toe ongekende precisie gemaakt worden, en de pleister heeft een aantal voordelen ten opzichte van de conventionele methode.



De ontvanger van het vaccin hoeft niet bang te zijn voor een prik, en er is geen opgeleid zorgpersoneel nodig voor toediening: je kunt de pleister zelf aanbrengen.



Daarnaast zijn vaccinpleisters veel makkelijker te vervoeren dan injectiespuiten en ampullen met een vaccin.

Het zou inderdaad een oplossing zijn, zeker voor die mensen die er bang voor zijn. Een schaafwond voel je toch ook, waarom zou je deze kleine puntjes niet voelen?Het zou inderdaad een oplossing zijn, zeker voor die mensen die er bang voor zijn.

