Vrouw onderweg naar kraamkliniek komt in file terecht, bevalt in brandweerauto

De vrouw die beviel in een brandweerauto nadat ze afgelopen vrijdag vast kwam te zitten in het verkeer maakt het goed.Mariana (35) was op weg naar de kraamkliniek toen ze werd verrast door een file op een brug.Op die bewuste dag was er sprake van enorme filevorming in haar woonplaats Rio de Janeiro in Braziliƫ, schrijft nieuwssite UOL.Ze kon het ziekenhuis niet op tijd bereiken en werd de zwangere naar de kazerne gebracht.De baby werd geboren in de brandweerauto, op de parkeerplaats van het bedrijf, met de hulp van een luitenant en een bevelhebber.