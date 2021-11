Curtis werd na 21 weken geboren: meest premature baby ooit die het overleefde

De Amerikaanse Curtis, die na 21 weken en één dag werd geboren, is de meest premature baby ooit die de vroege geboorte wist te overleven. Dat heeft het Guinness World Records vandaag bekendgemaakt. Curtis woog slechts 420 gram toen hij ruim een jaar geleden ter wereld kwam.Moeder Michelle Butler uit het Amerikaanse Alabama was slechts vijf maanden zwanger van een tweeling toen ze met spoed naar het ziekenhuis moest. Vier maanden voor de uitgerekende datum moest ze worden geopereerd en werden de twee veel te jonge baby's gehaald."Het was erg stressvol", vertelt Michelle nu een jaar later aan Guinness World Records. "Ze wisten niet of ze het zouden overleven, dus zeiden ze dat ik moest blijven bidden."De zus van Curtis werd minder ontwikkeld geboren en reageerde al snel niet goed op alle behandelingen. Ze stierf een dag na de geboorte. Tot ieders verbazing bleef Curtis in leven en werd de jongen met de dag sterker. "Uit cijfers blijkt dat baby's van deze leeftijd het normaal niet overleven", vertelt Brian Sims, de neonatoloog van Curtis. "Maar de moeder vroeg aan mij of we haar baby's een kans konden geven."Een groot team van het ziekenhuis verzorgde de kleine Curtis maandenlang, 24 uur per dag. Hij kreeg een op maat gemaakte medicatiekuur, speciale zuurstofflessen en een voedingssonde. Dokter Sims zag dat de behandeling aansloeg: "Hij reageerde goed op de zuurstof, zijn hartslag ging omhoog, hij gaf ons echt een signaal dat hij wilde blijven leven. Dat was heel speciaal, want in de twintig jaar dat ik dit werk doe, zag ik nooit zo'n jonge baby die zo sterk was."Na drie maanden kon Curtis zelfstandig ademen en op 6 april, 275 dagen na zijn geboorte, mocht de jongen eindelijk naar huis."Ik ben enorm trots op hem", vertelt moeder Michelle. "Het is een enorm verschil tussen waar hij vandaan komt en waar hij nu is. Het record wat hij nu op zijn naam heeft staan, is iets wat hij zelf heeft bereikt en ik ben daar heel dankbaar voor."Het oude record van de meest premature baby die het wist te overleven stond op naam van Richard, die 21 weken en twee dagen te vroeg werd geboren.Gemiddeld duurt een zwangerschap 40 weken. Een baby is prematuur als het voor 37 weken zwangerschap wordt geboren, de baby is dan lichamelijk nog niet volledig ontwikkeld.In Nederland is het de richtlijn om extreem vroeg geboren kinderen vanaf 24 weken te behandelen en om te proberen hen dan in leven te houden. Die grens is bepaald op basis van opgebouwde kennis en ervaring en is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie.Willem de Vries, kinderarts-neonatoloog in het Wilhelmina KinderZiekenhuis (WKZ) zei daar eerder tegen het UMC Utrecht het volgende over: "De overlevingskans van baby’s die onder de 24 weken worden geboren is erg klein en de kans op complicaties erg groot. Maar heel soms zijn er baby’s die niet opgeven en het onverwachts goed blijven doen."Er wordt in dat geval gekeken of behandeling van het kindje ook eerlijk is tegenover de baby zelf, zei De Vries. "Want vergis je niet: een IC-behandeling is voor zo'n kwetsbaar baby'tje enorm zwaar en kan ook tot veel complicaties leiden. De maximaal mogelijke behandeling is niet per definitie de optimale behandeling voor het kindje." Maar soms komt het wel voor dat zulke jonge baby's toch weten te overleven, ook in Nederland.