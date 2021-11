Oma, word wakker, er is brand!- Zevenjarige redt zijn familie uit brandend huis

De zevenjarige Zairion Alexander op het Caribisch eiland Trinidad wordt de hemel in geprezen nadat hij zijn familieleden uit hun brandende woning redde.De brand ontstond maandag kort na 23.00 uur. De kans is groot dat nagenoeg iedereen aan het slapen was ten tijde van de brand.Zes mensen raakte dakloos nadat het huis werd verwoest, meldt lokale nieuwssite Trinidad Express.Maar het gezin is dankbaar voor Zairion die ze heel snel op de hoogte stelde.De oma vertelt dat ze werd gewekt door haar kleinzoon Zairion die haar vertelde dat er brand was.Andere leden van het gezin werden vervolgens gewaarschuwd en konden tijdig uit de woning ontsnappen.Eén bewoner liep verwondingen op aan haar rechterhand toen ze een raam insloeg om anderen te helpen ontsnappen aan de vlammen. Ook een gehandicapte man werd gered.Zairion werd behandeld voor rookinhalatie en verblijft bij familie.