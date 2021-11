Vrouw neemt op lucratieve wijze wraak op overspelige echtgenoot

Een Amerikaanse vrouw heeft het overspel van haar echtgenoot op een wel heel slimme manier verwerkt. Ze verdient er nu immers pakken geld mee…



Gabrielle Stone ontdekte een tijdje geleden dat haar man een affaire had met een 19-jarige vrouw. Ze vond foto’s van hun tweetjes in de living. Blijkbaar was de affaire al een half jaar aan de gang en ging hij zelfs op reis met zijn minnares en haar ouders. «Hij loog tegen hen door te zeggen dat zijn naam Daniel was», vertelt ze in een TikTok-video.



De 32-jarige vrouw vroeg de scheiding aan, kocht een eigen huis en besloot om een boek te schrijven over het tafereel. «Het hoofdpersonage noemde ik Daniel», knipoogt ze. Haar boek, ‘Eat, Pray, #FML’, is intussen een bestseller en levert haar dus heel wat centjes op.



Haar TikTok-video werd inmiddels al bijna 30 miljoen keer bekeken. Uiteraard zijn haar volgers erg blij voor haar. «Zo zet je pijn om in kracht», «Briljant bedacht», en «Koningin», klinkt het enthousiast.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: