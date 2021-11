Boze klant gooit te hete soep in gezicht van restaurantuitbaatster

Op beelden is te zien hoe een vrouw soep in het gezicht van een manager van een restaurant gooit. Ze deed dat omdat het deksel gesmolten was en in de soep terechtgekomen was. De uitbaatster heeft een klacht ingediend tegen de vrouw.Het incident speelde zich afgelopen zondag af in het Mexicaanse restaurant Sol de Jalisco in Temple, een plaats in de Amerikaanse staat Texas. Een vrouw had soep besteld, maar door de hitte was het plastic deksel gezakt tot in de soep.De vrouw deed haar beklag daarover bij de manager, Jannelle Broland. De uitbaatster stelde een terugbetaling en een gratis maaltijd voor, maar de klant ging daar niet mee akkoord. Vervolgens gooide de vrouw de soep in het aangezicht van Broland en liep ze weg. «De soep was niet zo heet als in het begin, maar wel nog steeds warm. Maar vooral de kruiden in de soep veroorzaakten hevige pijn. Mijn ogen begonnen te branden en mijn neus bloedde. Het voelde als pepperspray en ik had veel pijn. Ik was in shock. Ik rende naar het toilet en huilde. Een medewerker gaf me een propere T-shirt en ik waste mijn gezicht zo goed als mogelijk», vertelt Broland op TikTok.Verschillende mensen achtervolgden de vrouw en schreven haar nummerplaat op. Zo kon ze geïdentificeerd worden door de politie. Intussen heeft Broland een klacht ingediend tegen haar.