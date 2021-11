Musk verkoopt miljarden aan Tesla-aandelen na Twitterpoll

Tesla-topman Elon Musk heeft Tesla-aandelen ter waarde van ongeveer 5 miljard dollar (ruim 4,3 miljard euro) van de hand gedaan. De bekendmaking komt nadat de miljardair Twittergebruikers had gevraagd of hij een deel van zijn aandelen in het bedrijf, waar hij zelf oprichter van is, zou moeten verkopen. Een meerderheid zei ja.



Van de 3,5 miljoen Twittergebruikers die stemden, vond 57,9 procent dat Musk moest verkopen. Op de beurs verloor het aandeel Tesla daardoor 50 miljard dollar. Inmiddels is het aandeel weer met een paar procentpunten gestegen.



Musk blijkt nu in september al opdracht te hebben gegeven deze week voor ruim een miljard aan aandelen te verkopen. Daar kwam dinsdag en woensdag nog eens 4 miljard dollar bij. Het is onduidelijk hoe de verkoop zich verhoudt tot de Twitter-poll en of Musk inderdaad van plan is Tesla-aandelen te blijven verkopen tot hij de geopperde 10 procent heeft bereikt.



De vraag van de miljardair kwam na een voorstel van de Democraten om de superrijken meer belasting te laten betalen. Ook willen zij het bezit van aandelen zwaarder belasten.



"Er is de laatste tijd veel ophef over niet-gerealiseerde winsten (winsten op papier) die een middel zijn om belasting te ontwijken, dus ik stel voor om 10 procent van mijn Tesla-aandelen te verkopen", twitterde Musk.



De opbrengst, zo stelde Musk na het verlopen van de poll, gaat hij gebruiken om te voldoen aan zijn belastingverplichtingen. "Ik heb alleen aandelen, dus de enige manier waarop ik persoonlijk belasting kan betalen, is door aandelen te verkopen". Het is de eerste keer sinds 2016 dat Musk, Tesla-aandelen verkoopt.



Het geschat vermogen van Musk komt volgens financieel persbureau Bloomberg neer op zo'n 338 miljard dollar (ruim 292 miljard euro).

