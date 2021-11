Verpleegster die vaccin weigerde in tranen na ontslag: «Dit is zo oneerlijk!»

Een Britse vrouw is ontroostbaar nadat ze als verpleegster ontslagen werd in een verzorgingstehuis omdat ze niet gevaccineerd is. Ze uit haar verontwaardiging in een TikTok-video. «Ik kan gewoonweg niet geloven wat de overheid ons aandoet», klinkt het.



Louise Akester werkte de afgelopen 14 jaar in de zorgsector, waaronder drie jaar in het woonzorgcentrum Alderson House in Hull, een district in Engeland. Ze werd echter ontslagen omdat ze niet gevaccineerd is. Vanaf 11 november is dat in Engeland immers verplicht voor het zorgpersoneel in verzorgingstehuizen.



De 36-jarige verpleegster deelde een TikTok-video waarin ze in tranen haar frustratie deelt. «Dit was het moeilijkste dat ik ooit heb moeten doen, afscheid nemen van iedereen. Van alle mensen waar ik zo lang voor gezorgd heb en van mijn collega’s. Het is zo emotioneel geweest. Dit is zo oneerlijk. Ik kan gewoonweg niet geloven wat de overheid ons aandoet. Ik begrijp het simpelweg niet. Ik ben verdrietig en de bewoners huilen tranen met tuiten. Ik kan het niet. Dit is verschrikkelijk», zucht ze.



De video werd inmiddels al meer dan 200.000 keer bekeken. De meeste mensen vinden het jammer dat ze zich niet liet vaccineren. «Ik heb heel mijn leven in de zorg gewerkt. Leg de schuld niet bij de overheid. Het is net oneerlijk om je niet te laten vaccineren voor de veiligheid van de bewoners», «Ik werk in de zorg en om eerlijk te zijn begrijp ik niet waarom je je niet laat vaccineren. Wat corona heeft aangericht in ons zorgtehuis is vreselijk», en «Als je niet gevaccineerd wil worden, is dat jouw keuze. Maar je hebt een verantwoordelijkheid als je met kwetsbare mensen werkt», lezen we onder meer in de reacties.

Reacties

12-11-2021 10:13:54 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.141

OTindex: 3.796

Prima als je je niet wilt laten vaccineren. Maar aanvaard dan ook de consequenties.

Ook niet helemaal waar trouwens.

Hoewel er ook mensen op de IC liggen die gevaccineerd zijn, is het procentueel gezien toch voornamelijk de groep ongevaccineerden.

Zij gijzelen de zorg zodat de reguliere zorg in het gedrang komt.

Polarisatie?

Ja maar wie zijn daaraan schuldig?

12-11-2021 10:22:16 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.997

OTindex: 79.914



Voor al die TikTok-gekte heb ik ook weinig begrijp. Waarom moet je je leven met duizenden onbekenden delen? En dan ook al die reacties lezen?



Laatste edit 12-11-2021 10:24 Mood making. Hoezo is ze ontroostbaar, ze zag dit toch wel aankomen? En als iedereen zoveel van haar houdt als ze beweert, kan ze vast wel weer terugkomen als de coronagekte voorbij is. Áls die ooit voorbijgaat...Voor al die TikTok-gekte heb ik ook weinig begrijp. Waarom moet je je leven met duizenden onbekenden delen? En dan ook al die reacties lezen?

12-11-2021 10:38:10 Ronin

Senior lid

WMRindex: 175

OTindex: 1

Ik kan me voorstellen dat ze dit oneerlijk vindt. Hopelijk vindt ze een baan waar ze wel ongevaccineerd aan de slag kan.

12-11-2021 10:40:34 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.141

OTindex: 3.796



Gewoon ter bescherming van anderen. Ongevaccineerden hebben een grotere kans het virus te verspreiden.



Laatste edit 12-11-2021 10:41 @Ronin : Ze kan ook gewoon doen en zich laten vaccineren toch?Gewoon ter bescherming van anderen. Ongevaccineerden hebben een grotere kans het virus te verspreiden.

12-11-2021 11:10:11 klok

Erelid



WMRindex: 2.051

OTindex: 81

T



En wat voor verpleegster geloofd niet in het halen van vaccinaties? Waarom zou je in een sector werken als je niet in de wetenschap van die sector geloofd? Als je in de zorg werkt (of een andere sector waar je veel in direct contact met mensen werkt), heb je een plicht om je te laten vaccineren gewoon al voor het aantal mensen waar je dagelijks mee in aanraking komt, je kan zo een hotspot worden voor het virus en tientallen mensen besmetten, niet zeuren dus als je ontslagen wordt omdat je je niet wilt laten vaccineren als zorg persoonEn wat voor verpleegster geloofd niet in het halen van vaccinaties? Waarom zou je in een sector werken als je niet in de wetenschap van die sector geloofd?

12-11-2021 11:14:56 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.997

OTindex: 79.914



en gelooft ze vooral in gezondheid.. @klok : waarschijnlijk vindt ze het fijn om voor mensen te zorgen, dat komt ook uit het artikel naar voren..en gelooft ze vooral in gezondheid..

12-11-2021 11:22:52 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.891

OTindex: 86.861

Niet vaccineren? Dan ook de consequenties aanvaarden. Kom je over de hond, dan kom je over de staart.

Net als die ongevaccineerde ouders die hun kind niet meer naar zwemles mochten brengen tot in het zwembadgebouw.

Huili huili...... 😭😭

12-11-2021 12:49:29 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.998

OTindex: 190

S Belachelijk dat mensen dit goedpraten. Of je voor of tegen vaccinatie bent moet je zelf weten en dat moet niet opgedrongen worden door anderen.





Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: