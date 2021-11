Afgebrande woning verkocht voor 1 miljoen dollar

Vorige week berichtten we over een makelaarsbrochure in East Bay die de aandacht van veel lezers trok en de sterk overspannen onroerendgoedmarkt van de Bay Area weerspiegelde. Het huis in Walnut Creek was in 2020 verwoest door een brand met twee alarmen, maar dat stond er niet aan in de weg dat er meerdere aanbiedingen binnenstroomden voor de verbrande resten van dit huis. Het onroerend goed aan Tamarisk Drive 254 werd door makelaar Melinda Byrne aangeboden voor $ 875.000 en was in minder dan een week in escrow (beschermde derdenrekening).We kunnen nu onthullen dat het huis voor precies $ 1.000.000 is verkocht.Sommige lezers speculeerden dat de schijnbaar hoge prijs te wijten was aan de 0,32 hectare grond in de dure 94598 postcode van de East Bay - inclusief Walnut Creek en Mount Diablo - waar de gemiddelde huizenprijs $ 1.375.000 is. Maar Byrne vertelde donderdag aan SFGATE dat ze ervan uitgaat dat de kopers zullen renoveren wat er nog over is van het huis, omdat extra vergunningen voor een afbraak duur kunnen zijn.Het huis aan Tamarisk Drive 254 werd vorig jaar op 11 september bijna verwoest door de brand. Het dak stortte in en de garage was naar verluidt volledig in vlammen opgegaan. Brandweerlieden stelden vast dat de brand in de garage leek te zijn begonnen, hoewel een oorzaak niet werd onthuld."Unieke kans om te renoveren/verbouwen/herstellen. Grote schade door een brand heeft dit huis op beide verdiepingen volkomen gestript. Dit huis is klaar voor een frisse start en om bij het bouwen aan al uw stijlvoorkeuren te voldoen", aldus de brochure."Buitenkansen als deze zijn zeldzaam om ingrijpende veranderingen aan te brengen in een huis en plattegrond... dit is meer dan een opknaphuis en het potentieel wordt alleen beperkt door uw verbeeldingskracht."Het is nu officieel, in de Bay Area krijg je voor $ 1 miljoen de afgebrande overblijfselen van een huis met vier slaapkamers.