Partner betrapt man met minnares tijdens hoteldate: na optreden politie sluiten dames vriendschap

Een hotel in Badhoevedorp was afgelopen week het decor van een situatie die rechtstreeks uit een film lijkt te komen. Een man had een hotelkamer geboekt om ongezien met zijn minnares te zijn, maar om een onbekende reden had zijn echtgenote het door en bonkte vol adrenaline op de deur van de hotelkamer.



De minnares doet nietsvermoedend open en staat oog in oog met de vrouw van de man. De confrontatie verandert al snel in een 'fel gevecht' tussen de dames. Ook de man mengt zich in het gevecht en geeft een aantal 'corrigerende tikken'. Dat schrijft de politie dinsdag op Facebook.



"Alle drie de personen werden aangehouden, maar gaven ook aan aangifte te willen doen", aldus de politie. Op het politiebureau werden na een goed gesprek de aangiftes ingetrokken. "Dit was zo succesvol dat de dames bijna als vriendinnen het bureau uitliepen met de gedeelde mening dat ze met de man niets meer te maken wilden hebben."



Het bericht zorgt op Facebook voor de nodige reacties: "Mijn hemel wat een verhaal! Een soort van: 2 honden vechten om 1 been en dan gaat het mis", schrijft iemand. Een ander zegt: "De volgende keer het bordje met niet storen op de deurklink hangen".

