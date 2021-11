Gensters springen van wielen als paardenkoets al driftend uit bocht komt gescheurd

Stel je voor: je rijdt ‘s avonds op een rustige lokale weg nabij je huis, wanneer vanuit het niets een paardenkoets uit een bocht opduikt en ‘The Fast and the Furious’-gewijs al driftend je baanvak komt opgereden. Het overkwam een verbijsterde chauffeur op 29 oktober jongstleden in het Amerikaanse Quarryville.«Ik had net mijn huis verlaten en was op weg naar Baltimore. Toen ik de heuvel af reed, dook plots een paardenkoets als een razende op uit een bocht», schreef de chauffeur bij de YouTube-video. «De koets nam de bocht al driftend. Ik trof de koetsier aan en had een gesprek met hem over het voorval. Hij vervoerde Amish-familie van een huwelijkspaar naar een trouwfeest, toen een riem losschoot en het paard vol op zijn achterwerk raakte. Dat gaf het dier een forse zet, waardoor het op hol sloeg. Gelukkig raakte niemand gewond.»Een grapjas reageerde gevat in de commentaarsectie op YouTube : «Je ziet aan die velgen dat het paard waarschijnlijke getuned is.»