Man doorboort schedel met spijker omdat zijn hersenen zwak aanvoelen

Een 33-jarige man in de Dominicaanse Republiek moest worden behandeld in het ziekenhuis nadat hij met een spijker zijn schedel had doorboord.Als reden gaf de man aan dat zijn hersenen zwak aanvoelden.Gelukkig werd de man met succes geopereerd in het José María Cabral y Báez-ziekenhuis en werd het voorwerp verwijderd zonder noemenswaardig letsel te veroorzaken.Volgens media ging de man hiertoe over nadat hij in een staat van hallucinatie was geraakt die werd veroorzaakt door de consumptie van psychoactieve drugs.De patiënt beweerde ook dat hij een doorn van een sinaasappelboom in zijn oor stak, toen hij niet tevreden was met het effect dat het metaal had op zijn ‘luie hersenen.’