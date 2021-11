Baby in Brazilië geboren met menselijke staart met bal aan einde ervan zonder complicaties geopereerd

Een jongetje dat recent in Brazilië werd geboren met een echte menselijke staart met een bal aan het einde ervan, maakt het naar omstandigheden goed.Chirurgen van het Albert Sabin Children’s Hospital in de stad Fortaleza hebben zonder complicaties zijn staart van ruim 12 cm verwijderd.Volgens het ziekenhuis is zijn moeder een gezonde vrouw die geen drugs gebruikte, zoals sommige media onterecht suggereerden. Ook was ze niet verslaafd aan alcohol.De vrouw die na 35 weken zwangerschap van de babyjongen beviel, heeft wel toegegeven dat ze dagelijks ongeveer 10 sigaretten rookte.Ongeveer 40 gevallen van echte menselijke staarten zijn wereldwijd officieel gerapporteerd.