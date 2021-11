Vincent ontmoet zijn redder: Wegenwacht hield zijn nek 50 minuten stabiel na ongeluk

Met meer dan zestig implantaten loopt Vincent Daanen rond na een verschrikkelijk scooterongeluk in Naarden. Meerdere mensen schoten hem die dag direct te hulp, waaronder Wouter Gilhuis van de ANWB, die bijna een uur lang, liggend op de grond, de nek van Vincent fixeerde. "Hij werd telkens slechter en slechter, maar ik bleef tegen hem praten", vertelt Wouter.



Op 19 maart 2021 komt Vincent uit Bussum met zijn scooter in botsing met een auto. "Ik herinner mij niks meer van het ongeluk", vertelt hij nu ruim zes maanden later. "Ik heb alleen verhalen via via gehoord, zoals een jongen die mij als een pop door de lucht zag vliegen."



Vlak na de klap komt Wouter in zijn ANWB-auto aangereden. "Ik sleepte een auto met pech en zag een hoop mensen die kriskras door elkaar heen rende. Ik zag een scooter liggen en dat de airbag van de auto was ontploft." Wouter snelt naar het slachtoffer dat op de grond ligt en besluit direct zijn nek te fixeren. "Zijn helm lag verderop, dus ik dacht die nek die heeft een klap gehad."



Als de ambulance arriveert wordt aan Wouter gevraagd of hij overgenomen moet worden. Hij weigert, omdat hij niet wil dat bij het overnemen eventueel ernstiger letsel ontstaat. "In totaal heb ik zo'n vijftig minuten op de grond bij hem gelegen. Ik dacht bij mijzelf: jij gaat niet uit mijn handen verdwijnen"



De eerste keer dat Vincent dit verhaal deels meekrijgt, is wanneer hij na meerdere operaties met zijn zoon praat. "Hij vertelde me dat ik schijnbaar naar hem voor de eerste operatie heb gemompeld dat ik zo blij was met die meneer van de ANWB. Dat hij al die tijd tegen me gepraat heeft, maar ja, ik weet van niks."



Vincent moet lang revalideren en begint zodra hij thuis komt ook aan zijn emotionele verwerking van het ongeluk. "Op de eerste dag ben ik drie keer naar de plek van het ongeluk geweest."



Hij krijgt een verlangen om in contact te komen met de mensen die hem na zijn ongeluk hebben bijgestaan. Door het verhaal van zijn zoon probeert hij bij de ANWB te achterhalen wie toen zo lang naast hem heeft gelegen, maar zonder succes. Uiteindelijk bracht een Facebook-bericht hem in contact met Wouter.

Nek fixeren: kennelijk weet Wouter niet alleen een heleboel over auto's.. En hij heeft veel zelfvertrouwen, als hij zelfs tegen het ambulancepersoneel 'nee' zegt.. Al moet Vincent uiteindelijk toch met die ambulance naar het ziekenhuis gebracht zijn...... Nek fixeren: kennelijk weet Wouter niet alleen een heleboel over auto's.. En hij heeft veel zelfvertrouwen, als hij zelfs tegen het ambulancepersoneel 'nee' zegt.. Al moet Vincent uiteindelijk toch met die ambulance naar het ziekenhuis gebracht zijn......

Maar je zal maar met pech staan, moet je eerst lang op de wegenwacht wachten. Als je wacht duurt het altijd lang. Dan komt de wegenwachter en besluit dat je ergens anders heen gesleept wordt en dan gaat die wegenwachter onderweg bijna een uur op de grond liggen.

Dan heb je als wegenwacht klant weer pech Respect voor die wegenwachter.Maar je zal maar met pech staan, moet je eerst lang op de wegenwacht wachten. Als je wacht duurt het altijd lang. Dan komt de wegenwachter en besluit dat je ergens anders heen gesleept wordt en dan gaat die wegenwachter onderweg bijna een uur op de grond liggen.Dan heb je als wegenwacht klant weer pech

Maar de ambulancedienst legt toch gelijk een nekkraag aan en stuurt goedbedoelende omstanders toch weg, dacht ik. 🤔

Laatste edit 10-11-2021 12:48 @Mamsie : die medewerkers hebben ook maar 2 handen, bij ernstig letsel zijn een paar extra handen wel handig. Zeker als er meer delen van het lichaam gefixeerd moet worden zoals de rug en botbreuken. Mogelijk had de bestuurder van de auto ook letsel waar snel bij gehandeld moet worden, of die kraag nodig is.

