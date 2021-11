Iedere dag een verse dampende hondendrol op de stoep; bewoners Leliestraat in Zwolle zijn er klaar mee

Welke aso laat elke dag zijn hond midden op de stoep poepen zonder de drollen op te ruimen? Het is een vraag die de bewoners van de Leliestraat in Zwolle nou al een paar maanden bezighoudt. Steeds op een andere plek, maar elke dag wordt de Leliestraat 'getrakteerd' op een verse mop. De straat is nu al een paar maanden in de ban van de keutel en de bewoners komen in actie.

Ga er een dagje kijken en je ontdekt zowaar een nieuw soort dansje: de zolencheck. Linker zool schoon? Rechter zool ook? Naar binnen dan! De bewoners van het stukje van de Leliestraat dat tussen de Assendorperstraat en de Molenweg ligt zijn door schade en schande wijs geworden. Menigeen heeft er al onvrijwillig de gangvloer van een nieuw patroon voorzien, meerdere schoenzolen moesten worden afgeveegd, afgespoeld of in het geval van een profielzool worden schoon gepeuterd. En dan die weeïge lucht!



De 'Leliestraters' zijn het onderhand zat, leert een mini-buurtonderzoek. Betty klinkt strijdlustig: "Het is steeds dezelfde, maar we hebben alleen geen idee wie. Een paar maanden geleden begon het ineens en nu willen we dat het stopt!" Een andere inwoner van de straat vult aan: "Ik ben een hondenliefhebber pur sang, maar als je een hond 'neemt', neem dan ook je verantwoordelijkheid."



En daar schort het dus aan, die verantwoordelijkheid nemen. Het heeft enkele bewoners ertoe gebracht om mensen met honden aan te spreken, maar dat leverde nog geen 'hit' op. Dan maar een charme-offensief denken de bewoners. Na een briefje met een vriendelijk, doch dringend verzoek is het nu tijd voor andere maatregelen. In de straat hangt een soort waslijn met hondenpoepzakjes. Mag de houder van de poepende hond zo gratis gebruik van maken. Het alternatief is een boete, spiegelt een tekst aan de waslijn voor..



De eigenaar van de poepende hond is dus gewaarschuwd. De Leliestraat staat op scherp met al die drollen. Gewoon opruimen!

Reacties

09-11-2021 17:02:08 Mamsie

Schijtziek word je er toch van, van die viezigheid.

Misschien wordt die hond maar gewoon naar buiten gestuurd en moet hij zichzelf uitlaten.

Waarom? Is er iemand tijdelijk of permanent niet in staat om met Fikkie mee te lopen?

Is er ergens iets aan de hand, heeft er iemand hulp nodig of is hier sprake van een doodordinaire aso?



09-11-2021 17:10:52 Buick

Het is al maanden aan de gang en nog weten ze niet wie het doet.

En degene met die hond zal vast niet de enige zijn die daar de hond uitlaat.

Maar in die straat staan ze op scherp.

En met die scherpte kunnen ze mooi de stront tussen de ribbels van hun zolen halen.

