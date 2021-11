Video van zwaai opa en oma massaal gedeeld: We wisten niet wat ons overkwam

ZEIST - Ze zijn volledig overdonderd. Els en Aryan Sikkema werden de afgelopen dagen overspoeld met berichtjes nadat een video - over hoe de opa en oma uit Zeist al tien jaar lang zwaaien naar alle basisschoolkinderen uit de buurt - massaal gedeeld werd.Els en Aryan Sikkema blijken massaal de harten veroverd te hebben van iedereen die de video zag. Ze kregen de afgelopen dagen talloze telefoontjes en berichtjes. "Het is gewoon ongelooflijk, zo bijzonder. We werden gebeld door vrienden en kennissen die we al jaren niet meer hadden gezien en kregen te horen van familie dat het overal op social media stond en dat het zelfs bij verschillende programma's op tv is gekomen."Het stel heeft zelf geen Instagram, Twitter of Facebook. Daardoor hadden ze geen idee wat er allemaal op social media is gezegd, zegt Els. "Het is leuk om te horen dat iedereen zo blij reageert. Ik denk dat het komt, omdat het eindelijk een keertje iets positiefs is. De laatste tijd is er in het nieuws alleen maar narigheid. Het doet ons heel erg goed om te horen dat we mensen hebben opgevrolijkt."In Zeist zijn ze inmiddels een beetje beroemd geworden. "We gingen laatst naar de visboer en toen we binnenkwamen begon al het personeel uitbundig naar ons te zwaaien. Natuurlijk zwaaien wij dan lachend terug. Toen we langs een kledingwinkel liepen, kwam de eigenaresse naar buiten gerend en zei dat ze het zo leuk vond om ons in het echt te ontmoeten. We wisten niet wat ons overkwam."Ze kregen zelfs fanmail van een school verderop. "We kregen een kaart met daarop de tekst: 'Heel jammer dat onze school niet om de hoek zit zodat we naar jullie kunnen zwaaien. We willen jullie bedanken, want we werden er heel erg blij van.' Met alle namen van de kinderen op de kaart geschreven."Nu is het weer tijd om terug te gaan naar het normale leven. "We vinden het heel leuk dat we zoveel reacties krijgen, maar nu gaan we weer terug naar normaal. En dat is voor ons: elke ochtend naar alle voorbijkomende kinderen zwaaien."