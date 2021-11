Belgische vrouw (33) viel te pletter van rots, toen echtgenoot foto wilde maken

Joeri Janssen zag recht voor zijn ogen zijn vrouw te pletter storten. De 33-jarige Zoë Snoeks uit het Belgische Meerhout gleed van een rots in de Ardennen toen haar man een foto van haar wilde maken, zo schrijven Belgische media. Ze kwam daarbij om het leven.



De vrouw viel dinsdagochtend zo'n 30 meter naar beneden van de Rocher du Hérou in Nadrin in de Belgische provincie Luxemburg. De hulpdiensten rukten massaal uit met duikers en een helikopter. Zoë is uiteindelijk na anderhalf uur zoeken levenloos in de rivier de Ourthe teruggevonden.



Haar schoonmoeder Paula Pinxten bevestigt dat ze waarschijnlijk is uitgegleden op een rots. “Ik ben nog onderweg naar haar ouders, het is verschrikkelijk”, zegt Pinxten. “Maar volgens mijn eerste informatie is ze gevallen toen ze ging poseren voor een foto met haar hondjes. Mijn zoon Joeri ging de foto maken, en toen hij opkeek was ze plots weg. Het ging vliegensvlug. Ze moet uitgegleden zijn.”

Reacties

09-11-2021 08:17:09 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.967

OTindex: 79.863



Wel mooie foto, zelfs zonder de vrouw Quote:

zag recht voor zijn ogen zijn vrouw te pletter storten.. toen hij opkeek was ze plots weg hij zag het dus niet..



Laatste edit 09-11-2021 08:18 TragischWel mooie foto, zelfs zonder de vrouwhij zag het dus niet..

09-11-2021 08:49:09 Sjaak

Moderator



WMRindex: 20.411

OTindex: 42.748

Ik heb die rots een keer beklommen tijdens een survival-weekend.

09-11-2021 10:42:58 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.967

OTindex: 79.863



ziet er behoorlijk stijl en glad uit @Sjaak : at least you survived.ziet er behoorlijk stijl en glad uit

09-11-2021 12:22:22 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.136

OTindex: 3.793

Mooi zo'n foto maar om daar nou je leven voor in de waagschaal te leggen?

Het moet tegenwoordig steeds gekker.

Alles voor de likes op Instagram en Facebook.

09-11-2021 12:43:31 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 88.067

OTindex: 38.052

like en lijk is weer dicht bij elkaar

