Italiaanse vrouw dacht dat er een inbreker was, maar stuitte op grote bruine beer

Een vrouw uit het Italiaanse dorpje Pescosolido kreeg zondagnacht de schrik van haar leven toen ze niet een inbreker, maar een grote bruine beer op haar balkon aantrof.



Annalisa Castagna en haar man Claudio Parravano stonden oog in oog met het dier, dat het balkon van hun slaapkamer op de eerste verdieping was opgeklommen. Toen het koppel kort na middernacht een vreemd geluid hoorde, dachten ze in eerste instantie met een inbreker te maken te hebben.



Ze stapten het balkon op en schenen rond met het licht van hun telefoon. "Ik schreeuwde praktisch in het gezicht van de beer," schrijft Castagna op Facebook. "De beer gromde terug en probeerde me met zijn poot te raken. Ik kon al zijn tanden tellen en zag zijn rode tong."



Castagna schoot snel naar binnen, terwijl Parravano van het balkon sprong om aan het dier te ontsnappen, waarbij hij lichtgewond raakte. De beer sloeg op de vlucht, maar liet nog wel zijn uitwerpselen achter op het balkon.



De confrontatie met de beer gebeurde enkele dagen nadat er eenzelfde dier een duik nam in een fontein op het plein van een nabijgelegen dorp, waar beren wel vaker worden gespot op straat. De Marsicaanse beer is een zeldzame en met uitsterven bedreigde diersoort die in de Apennijnen voorkomt. Pescosolido ligt in de buurt van de bergen in de provincie Lazio.

Reacties

08-11-2021 18:16:26 Emmo

Quote:

De beer sloeg op de vlucht, maar liet nog wel zijn uitwerpselen achter op het balkon. Het arme beest deed het in zijn broek voor die vrouw. Het arme beest deed het in zijn broek voor die vrouw.

08-11-2021 18:20:41 allone

Quote:

de schrik van haar leven toen ze niet een inbreker, maar een grote bruine beer op haar balkon aantrof ik begrijp hier uit dat ze liever inbrekers hebben? ik begrijp hier uit dat ze liever inbrekers hebben?

08-11-2021 18:29:46 botte bijl

@allone :

ze verwachtte geen bruine beer, en ook geen inbreker, maar haar minnaar ze verwachtte geen bruine beer, en ook geen inbreker, maar haar minnaar

08-11-2021 19:16:40 Jura6

@Emmo :

Quote:

De beer sloeg op de vlucht, maar liet nog wel zijn uitwerpselen achter op het balkon. Het arme beest deed het in zijn broek voor die vrouw. QuoteHet arme beest deed het in zijn broek voor die vrouw. Inderdaad... en liet een andere bruine beer achter als aandenken.

