Ultralokale regenbui treft slechts één auto op de parking

In het dorpje Bekasi, dat gelegen is in de Indonesische provincie West-Java, heeft zich een bijzonder natuurfenomeen voorgedaan. Op de parking – die goed vol stond met auto’s – werd slechts één auto natgeregend. De andere auto’s bleven volledig droog. Dit natuurverschijnsel is uiterst zeldzaam en komt heel weinig voor. De vorige keer dat dit op de gevoelige plaat werd vastgelegd, was in de Siciliaanse hoofdstad Palermo in 2016.